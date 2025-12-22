سوريا تكشف حقيقة هجوم قواتها على مواقع "قسد" في حلب

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة " ، أن "قسد هي من هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري بمحيط حي الأشرفية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش وقوى الأمن".وأضافت الوزارة أن "قوات الجيش العربي السوري ترد حاليا على مصادر نيران "قسد" التي تستهدف منازل المدنيين وتحركاتهم، إضافة إلى نقاط انتشار الجيش والأمن في محيط حيَي الأشرفية والشيخ مقصود".وشددت على أن "رد الجيش يأتي للدفاع عن أرواح المواطنين ومواقع الدولة، ردا على الاعتداءات غير المبررة من الميليشيا الانفصالية".وبحسب "سانا"، أصيب عنصر من قوات الأمن الداخلي، وعنصر من الجيش السوري، بالإضافة إلى العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين، جراء استهداف قوات قسد بالرشاشات الثقيلة وقذائف الـ "آر بي جي" والهاون، نقاطا لقوى الأمن الداخلي بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.وأكدت أن "قوات قسد المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أقدمت مساء اليوم على الغدر بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة".