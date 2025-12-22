إدارة ترامب تستدعي 48 سفيرا في الخارج

وذكرت الصحيفة: "تستدعي عشرات السفراء حول العالم، ويأتي استدعاء 48 سفيرا من أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى والجنوبية في أعقاب خفض كبير في عدد الموظفين الذين عينهم الرئيس الأمريكي السابق ".ووصف مسؤول رفيع المستوى في استدعاء السفراء الأمريكيين بأنه إجراء روتيني.وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة لم تُعيّن بعد ممثلين دائمين في وألمانيا وقطر والمملكة العربية وكوريا الجنوبية.وأضاف: "هذا إجراء مُعتاد في أي إدارة، السفير هو الممثل الشخصي للرئيس، وللرئيس الحق في ضمان وجود ممثلين له في هذه الدول يدعمون أجندته " ".