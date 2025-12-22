نزوح جماعي في حلب

وأوضحت الوكالة أن "الأهالي ينزحون باتجاه أحياء وشارع النيل".وذكرت الإخبارية السورية أن "هناك حركة نزوح للأهالي من الأحياء المحيطة بحي الأشرفية في حلب جراء قصف قوات الديمقراطية".واضافت أن "قسد تستهدف بالرشاشات الثقيلة وقذائف الآر بي جي والهاون محيط حي الأشرفية والمنطقة الممتدة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون".وأصيب عنصران من كوادر الدفاع المدني التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بجروح جراء استهدافهم المباشر بإطلاق نار من قبل قوات سوريا الديمقراطية أثناء تأديتهم لمهامهم على دوار في مدينة حلب، وفق وسائل إعلام رسمية.وذكر تلفزيون الإخبارية السورية أن "سيارة إنقاذ من نوع بيك آب تابعة للدفاع المدني تعرضت لإطلاق نار أثناء توجه 4 عناصر على متنها إلى مبنى وإدارة الكوارث في محافظة حلب الواقع عند دوار الشيحان والسيارة تحمل شارات الدفاع المدني بشكل واضح".وقالت إن "العناصر الأربعة يرتدون الزي الرسمي للدفاع المدني".فيما أكدت وإدارة الكوارث السورية أن "استهداف فرق الدفاع المدني يُعد جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني من شأنه عرقلة جهود إنقاذ المدنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة ويحول دون تقديم والمنقذة للأرواح".