‏ سانا: قسد تقصف مستشفى الرازي بمدينة حلب

وقالت الوكالة في خبر تابعته ، ان "قوات قسد قصفت قبل قليل بمدينة حلب، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".فيما أعلنت إدارة محافظة حلب عن مقتل امرأة وإصابة سبعة مدنيين جراء قصف مدفعي من قوات قسد المتمركزة في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بالمدينة إضافةً لوقوع أضرار مادية في منازل المدنيين".