البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا

وتبدأ مهمة القوات التركية الممدة في ليبيا من 2 يناير 2026 بعد أن أحالت الرئاسة المذكرة إلى الهيئة التشريعية للمصادقة عليها في 2025.وجاء في المذكرة أن الهدف من استمرار الوجود العسكري التركي هو حماية المصالح الوطنية وفقا لأحكام القانون الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للمخاطر الأمنية الناشئة عن الجماعات المسلحة غير في ليبيا.وبدأت العلاقة العسكرية الرسمية بين وليبيا في 2 يناير 2020 عندما أرسل البرلمان التركي قواته إلى ليبيا استجابة لطلب حكومة المعترف بها دوليا في خضم النزاع الدائر آنذاك، وذلك بموجب المادة 92 من الدستور التركي التي تنظم إرسال القوات إلى الخارج.