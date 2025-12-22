نتنياهو يوجه رسالة لإيران ويتحدث عن أنشطتها النووية

وقال نتنياهو في تصريحات صحافية، " تعلم أن تجري تدريبات في الآونة الأخيرة والتوقعات الأساسية منها لم تتغير".

وأضاف "أنشطة إيران النووية ستخضع للنقاش مع "، مردفا "رسالتي واضحة لإيران أن أي عمل ضد إسرائيل سيقابل برد شديد للغاية".



وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن أجرى مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى .