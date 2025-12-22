"قسد" تنفي استهداف أحياء مدينة حلب

وقالت "قسد"، في بيان صادر مركزها الإعلامي مساء اليوم الاثنين: "تنفي قوات الديمقراطية بشكل قاطع الادعاءات الصادرة عن والعسكرية التابعة لحكومة دمشق حول استهداف أحياء حلب من قبل قواتنا التي سلمت نقاطها لقوى الأمن الداخلي الأساييش وفق اتفاقية 10 مارس".وأضاف البيان: "إن التحقيق الواجب يقع على عاتق الفصائل المنقسمة التابعة لحكومة دمشق التي وتفتعل الأزمات منذ أربعة أشهر من خلال حصار أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وتكرار الاستفزازات والاعتداءات على المدنيين تحت أنظار أجهزة الحكومة، على الرغم من اتفاقية 10 مارس".واعتبرت "قسد"، أن ما يحدث اليوم من قصف للأحياء السكنية "هو نتيجة نشاط تلك الفصائل نفسها، خاصة في غرب وشمال حلب، حيث تنطلق الصواريخ بمسارات عسكرية واضحة من نقاط تلك الفصائل باتجاه أحياء المدينة بهدف زعزعة الأمن وإثارة الفتنة".وأكد البيان أن "هذه الفصائل وصلت إلى حد جلب الدبابات والمدافع لقصف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين واستقرار المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وكالة " " أن قوات "قسد" انتهكت وقف إطلاق النار واستهدفت نقاطا تابعة لقوى الأمن الداخلي شمالي مدينة حلب ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم طفل وامرأة.