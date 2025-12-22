انفجار بمصنع كيماويات في فرنسا

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، إن 4 أشخاص أصيبوا ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة في انفجار وقع في مصنع كيماويات قرب .





ووقع الانفجار في مصنع إلكيم للسيليكون في سان فونس بمنطقة الرون، وفقا لتقرير . ويُصنف الموقع سيفيسو على أنه مثل حوالي عشرة مواقع أخرى في هذا القطاع من الوادي الكيميائي الواقع في الضواحي المباشرة لمدينة .

وأكد مصدر مطلع أن المصابين أصيبوا بحروق بالغة جراء الانفجار الذي وقع في ورشة عمل تابعة للمصنع الكيميائي، وقد تلقى المصابون العلاج من قبل رجال الإطفاء والمسعفين ويجري البحث حاليا عن ضحية خامسة.