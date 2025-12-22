الجيش السوري يصدر أمراً يخص قوات "قسد"

وجاء في بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في : "أصدرت قيادة أركان الجيش أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عددٍ منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيداً عن الأهالي".وأضاف البيان: "الجيش العربي السوري وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، ولم يبد أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران".وكانت مدينة حلب قد شهدت منذ ساعات اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات "قسد" بالرشاشات الثقيلة وقذائف "آر بي جي" والهاون وخاصة في محيط حي الأشرفية والمنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن اندلاع المواجهات.