الولايات المتحدة تدفع مبلغاً مالياً لكل مهاجر غير شرعي

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "في موعد أعياد الميلاد هذا زاد دافعو الأمريكيون بشكل سخي حجم المكافأة مقابل المغادرة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى ثلاثة أضعافه".وأضافت أن السلطات الأمريكية ستدفع أيضا ثمن تذاكر الطيران للمغادرين وستعفيهم من الغرامات على مخالفة قوانين الهجرة الأمريكية.وكانت قد أطلقت برنامجا لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على المغادرة الطوعية منذ يناير الماضي.وحسب الإحصاءات الأمريكية، استفاد من هذا البرنامج 1.9 مليون مهاجر منذ يناير هذا العام.