رحلات استطلاع أمريكية فوق نيجيريا بعد تهديد ترامب

وقالت وكالة "رويترز" إن رحلات استطلاع تؤكد زيادة التعاون الأمني بين البلدين.وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من تحديد المعلومات التي تهدف الرحلات الجوية إلى الحصول عليها، لكنها أفادت بأن هذه الرحلات الجوية في غرب إفريقيا تأتي في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي في بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب ما وصفه بفشلها في وقف العنف الموجه ضد المجتمعات .وتأتي هذه الرحلات أيضا بعد أشهر قليلة من اختطاف طيار أمريكي يعمل لدى وكالة تبشيرية في النيجر المجاورة.وتُظهر بيانات التتبع لشهر أن الطائرات التي تشغلها متعاقدة والمستخدمة في عمليات المراقبة، تقلع عادة من غانا وتحلق فوق نيجيريا قبل أن تعود إلى أكرا، عاصمة غانا.كما تُظهر بيانات تتبع الرحلات أن المشغل هو شركة "تيناكس إيروسبيس" التي تتخذ من ولاية مقرا لها، حيث توفر طائرات للمهام الخاصة وتعمل بشكل وثيق مع .وأفادت "رويترز" بأن كار رئيس فريق أفريقيا لمشروع التهديدات الحرجة في معهد "أمريكان إنتربرايز"، قام بتحليل بيانات الرحلة، وقال إن العملية بدت وكأنها تدار من مطار في أكرا وهو مركز معروف لشبكة للجيش الأمريكي في إفريقيا.وذكر كار أن العملية كانت بمثابة علامة مبكرة على أن تعيد بناء قدراتها في المنطقة بعد أن أمرت النيجر القوات الأمريكية بمغادرة قاعدة جوية مترامية الأطراف تم بناؤها حديثا في العام الماضي.