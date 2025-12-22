ترامب يعلن عزمه زيادة عدد حاملات الطائرات

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه سيعمل على زيادة عدد حاملات الطائرات.

وقال في تصريحات صحفية، " سنعمل على زيادة عدد حاملات الطائرات، ووا فقت على خطة البحرية لبدء بناء سفينتين حربيتين جديدتين".

وأضاف الرئيس الأمريكي "السفينتان الحربيتان الجديدتان ستكونان الأكبر في تاريخ بلادنا وسنزيد عدد حاملات الطائرات"، مردفا "نقوم بتصنيع 15 غواصة في الوقت الحالي و3 حاملات طائرات".