إصابات بانفجار ضخم يهز جامعة يابانية

وبحسب وسائل إعلام، تلقى قسم الإطفاء بلاغا بحدوث الانفجار، وأفادت وكالة كيودو نقلا عن بيانات الشرطة، بأن الحادث أسفر عن إصابات بين عدد من الأشخاص.ولا تزال أسباب الانفجار غير محددة، كما لا تتوفر معلومات حول العدد الدقيق للمصابين أو حالتهم الصحية.