أبرد بقعة على وجه الأرض

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، شهدت منطقة ياقوتيا موجة برد غير معتادة، سُجِّلت خلالها، يوم 22 كانون الاول الجاري، أدنى درجات الحرارة على سطح الأرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسُجِّلت أدنى درجة حرارة في مدينة بوكروفسك، حيث بلغت 51.7 درجة مئوية تحت الصفر.كما سُجِّلت في بلدة سوخانا درجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية تحت الصفر، فيما وصلت في بلدة كريست خالجاي إلى 48.7 درجة مئوية تحت الصفر.في المقابل، سُجِّلت أعلى درجات الحرارة في العالم في بلدة تلفير ، حيث بلغت 44.1 درجة مئوية، بينما سجل مطار 42.6 درجة مئوية، وبلغت في مدينة أبينغتون بجمهورية جنوب إفريقيا 39.2 درجة مئوية.