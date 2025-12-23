تطبيق حد القتل تعزيراً على 3 إرهابيين في السعودية

وبحسب بيان نشرته الوزارة عبد صفحتها في تطبيق "إكس"، ارتكبت هذه المجموعة جرائم خطيرة تمثلت في قتل أحد رجال الأمن وإصابة زميل له، بالإضافة إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على عدد من المقار والمركبات التابعة للأجهزة الأمنية.كما ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر متنوعة، وكانوا يمارسون نشاطا يتعلق بتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات محليا.وجاءت هذه الأفعال في إطار مخطط إجرامي هادف إلى تقويض أمن الوطن وزعزعة استقراره الاجتماعي، مما استوجب تطبيق العقوبة الرادعة بحقهم بعد اكتمال الإجراءات القضائية اللازمة وثبوت الجريمة عليهم، بحسب البيان.