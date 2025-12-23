بتهمة إهانة الشرطة.. اعتقال "مؤثر عربي" في فرنسا

وقال نونيز في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أُلقي القبض عليه الليلة الماضية".ووفقا للتحقيقات الأولية، نشر مهدي ب. مقطع فيديو على تطبيق " " صور فيه عناصر شرطة أثناء قيامهم بواجبهم في مكان عام. ووجه في الفيديو إهانات باللغة العربية لرجال الشرطة والدولة الفرنسية، كما حرض شاباً على ضرب أحد الضباط.