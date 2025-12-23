خلال 2026.. تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 655 دولار

وتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور نحو تسعة ملايين عامل ويُنظر إليها على أنها معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.وتراجع التضخم في إلى 0.87% في على أساس شهري، بينما تراجع التضخم إلى 31.07% على أساس سنوي، وفق .ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في الرقم الشهري، بينما استمرت أسعار المشروبات الكحولية والإسكان والنقل والترفيه في التأثير على المؤشر الرئيسي، وكانت الزيادات في الإسكان والتعليم والخدمات كبيرة على أساس سنوي.