حادث مأساوي يفجع ميسي.. ما الذي حدث

وكان من المقرر أن تتزوج ماريا سول من أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي ، في بداية العام الجديد، لكن تم تأجيل حفل الزفاف إلى أجل غير مسمى.ونقلت صحيفة "ذا صن"، تصريحات للصحفي والمذيع التلفزيوني أنخيل دي بريتو، الذي أكد أنه تواصل مع والدة ، التي قدمت له آخر المستجدات حول حالة ابنتها.وأوضح الصحفي، أن ماريا سول، التي كانت تسافر عبر ، فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بجدار، وأُصيبت بكسور في العمود الفقري وحروق، ما استدعى نقلها فورًا إلى المستشفى.وأخبر دي بريتو برنامج "لام" التلفزيوني الأمريكي: "شقيقة ميسي بخير، وحالتها مستقرة، لكنني كنت أتواصل مع العائلة للاطمئنان عليها لأنها كانت ستتزوج في روساريو بالأرجنتين في الثالث من كانون الأول المقبل، وسيتعين عليها تأجيل الزفاف".وواصل: "لقد عانت من حروق، وعلاج الحروق صعب للغاية، بالإضافة إلى خلع في الفقرات. وقد بدأت بالفعل برنامج إعادة التأهيل في روساريو".وأكمل: "سألت والدتها سيليا كوتشيتيني لأنني تلقيت بعض المعلومات، فأكدت لي صحة ما قيل، لكن ماريا سول بخير. لديها كسران في فقرتين، وكسر في الكعب والمعصم. سيتم تأجيل الزفاف. أخبرتني سيليا أنها أغمي عليها واصطدمت بجدار".