تضمنت إشارات لترامب.. نشر دفعة جديدة من ملفات إبستين

وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب وكالة "فرانس برس"، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من مراقبة تعود إلى أغسطس 2019، عندما عثر على إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي، متوفيا داخل زنزانته.ونشرت الوزارة نحو 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن بعضها لا يؤدي إلى أي وثيقة.وتضمنت الوثائق الجديدة إشارات إلى الرئيس الأميركي ، من بينها ادعاء قدمه مدع عام أميركي بأن كان على متن رحلة جوية في تسعينيات الماضي مع إبستين، برفقة امرأة تبلغ من العمر 20 عاما آنذاك.كما شملت الملفات إشارات أخرى إلى ترامب، من بينها رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه سافر على متن طائرة خاصة مع نساء كان من الممكن أن يكنّ شاهدات في القضية ضد شريكته غيسلين .وورد في الرسالة، التي أرسلها للمنطقة الجنوبية في سنة 2020، أن اسم ترامب ورد ما لا يقل عن ثماني مرات كراكب بين عامي 1993 و1996.وضمت الوثائق أيضا مذكرة استدعاء تعود إلى عام 2021 وجهت إلى نادي مارالاغو الذي أسسه ترامب عام 1995، وتتعلق مذكرة الاستدعاء بتحقيق الحكومة مع غيسلين ماكسويل، وطلبت المذكرة تسليم جميع سجلات التوظيف المتعلقة بشخص حجب اسمه، ولم يتضح من هو هذا الشخص.وقالت وزارة العدل، في بيان صدر الثلاثاء، إنها أفرجت عن نحو 30 ألف صفحة إضافية من الوثائق المتعلقة بإبستين، وإن "بعض هذه الوثائق تتضمن ادعاءات غير صحيحة ومثيرة قدمت ضد الرئيس ترامب إلى قبيل انتخابات 2020".ومن بين الملفات التي أفرج عنها، الثلاثاء، رسالة يعتقد أن إبستين أرسلها إلى ، طبيب المنتخب الأميركي للجمباز، والمدان بالاعتداءات الجنسية على عدد كبير من اللاعبات، أثناء وجوده في السجن.وعثر على إبستين ميتا في زنزانته في 10 أغسطس 2019، وقالت السلطات إنه مات منتحرا.