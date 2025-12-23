إدانة عراقي وتونسي بالتخطيط لهجوم في بريطانيا

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، خطط المتهمان لاستهداف مسيرة مناهضة لمعاداة السامية في ، بالإضافة إلى مدارس ومعابد يهودية، في محاولة للانتقام من الحرب الإسرائيلية على عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.

وحاول المتهمان شراء أسلحة نارية و900 طلقة، قبل أن يتم إحباط المؤامرة بفضل عنصر مخابراتي سري خدعهما بأن الأسلحة كانت حقيقية، بينما كانت غير فعالة.



وقال بوتس، نائب قائد شرطة مانشستر الكبرى: "إن ما كان وليد السعداوي يحاول تحقيقه هو هجوم إرهابي على المجتمع اليهودي، وبالنظر إلى الأسلحة والذخيرة المعنية، كان من المحتمل أن يكون الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ المملكة المتحدة".



وخلال محاكمة استمرت 11 أسبوعا، أدين حسين وسعداوي بالتخطيط لأعمال إرهابية، ويواجهان عقوبة السجن المؤبد، وأدين شقيق سعداوي، بلال، بعدم الإبلاغ عن المخطط.



وقد أظهرت التحقيقات أن سعداوي، المولود في ، أصبح مهووسا بتكرار "مجزرة " في تونس عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل 38 شخصا معظمهم بريطانيون، بينما حسين ادعى أنه جندي عراقي سابق.