تحطم طائرة تقل رئيس الأركان الليبي في أنقرة

أفادت وسائل إعلام دولية، بتحطم طائرة كانت تقل التابع للمجلس الرئاسي الليبي في العاصمة التركية .



وقالت "سكاي نيوز عربية"، "تحطم طائرة من طراز فالكون كانت تقل التابع للمجلس الرئاسي الليبي في ".

الى ذلك قالت وسائل إعلام ليبية، " شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة".

كما أفادت صحيفة "يني شفق" التركية، باختفاء طائرة كانت تقل رئيس في ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد، عن الرادار.

وأشارت وسائل إعلام تركية الى إغلاق المجال الجوي فوق أنقرة وبدء تحقيق رسمي في الحادث.



وكان الحداد قد وصل إلى أنقرة اليوم، بدعوة من رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار ، كما التقى التركي .