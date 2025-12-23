الصفحة الرئيسية
صلاح يحقق إنجازاً فريداً في كأس إفريقيا
تحطم طائرة تقل رئيس الأركان الليبي في أنقرة
دوليات
2025-12-23 | 14:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
964 شوهد
أفادت وسائل إعلام دولية، بتحطم طائرة كانت تقل
رئيس الأركان
التابع للمجلس الرئاسي الليبي في العاصمة التركية
أنقرة
.
وقالت "سكاي نيوز عربية"، "تحطم طائرة من طراز فالكون كانت تقل
رئيس الأركان
التابع للمجلس الرئاسي الليبي
محمد الحداد
في
أنقرة
".
الى ذلك قالت وسائل إعلام ليبية، "
رئيس الوزراء
عبد الحميد الدبيبة
شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة".
كما أفادت صحيفة "يني شفق" التركية، باختفاء طائرة كانت تقل رئيس
الأركان العامة
في ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد، عن الرادار.
وأشارت وسائل إعلام تركية الى إغلاق المجال الجوي فوق أنقرة وبدء تحقيق رسمي في الحادث.
وكان الحداد قد وصل إلى أنقرة اليوم، بدعوة من رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار
أوغلو
، كما التقى
وزير الدفاع
التركي
يشار غولر
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
