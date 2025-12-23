تركيا تكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

وقال الوزير التركي في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انقطع الاتصال في تمام الساعة 8:52 مساءً بطائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50، تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، والتي أقلعت من إيسنبوغا في تمام الساعة 8:10 مساءً متجهةً إلى ".وأشار إلى أن طلبا لهبوط اضطراري ورد من الطائرة بالقرب من حيمانة، إلا أنه تعذر إعادة الاتصال بها بعد ذلك، لافتا إلى وجود خمسة ركاب على متن الطائرة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة ، اللواء محمد علي .وكانت صحيفة "يني شفق" التركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باختفاء طائرة كانت تقل رئيس في ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد، عن الرادار.وأفاد مصدر حكومي ليبي بأن رئيس حكومة عبدالحميد الدبيبة شكل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن حادثة اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي.كما أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطائرات أن طائرة الحداد سجلت بعد إقلاعها "ارتفاعا تدريجيا ثم انخفاضا مفاجئا".