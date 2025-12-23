العثور على حطام طائرة رئيس الأركان الليبي والإعلان عن مصرعه

عثرت السلطات التركية، مساء الثلاثاء، على حطام طائرة خاصة كانت تقل الليبي في ، فيما تم الإعلان عن مصرعه.



وأظهرت صور اللقطات الأولى لحطام طائرة خاصة كانت تقل الليبي، اللواء محمد علي ، في .

وأفاد مصدر حكومي، أن " أبلغت الجانب الليبي بأن جميع ركاب الطائرة لقوا مصرعهم وتم العثور على الجثث والحطام".

بدوره، نعى رئيس حكومة رسميا رئيس الأركان الليبي الفريق أول ومرافقيه إثر تحطم طائرتهم قرب أنقرة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الدبيبة في بيان "ببالغ الحزن والأسى، نعى مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى وفاة الليبي الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد وعدد من مرافقيه، إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة".

وكان التركي ، أعلن فقدان الاتصال بطائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد، وخمسة أشخاص آخرين.

وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باختفاء طائرة كانت تقل رئيس في ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد، عن الرادار.

كما أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطائرات أن طائرة الحداد سجلت بعد إقلاعها "ارتفاعا تدريجيا ثم انخفاضا مفاجئا".