​ثلاثة قتلى بهجوم طائرة مسيرة في مقاطعة روسية

وقال المحلي في ، إن الحادث وقع بالقرب من بلدة غروشيفكا، مضيفا أن السيارة احترقت بالكامل بنتيجة الهجوم.وأضاف المقر أن الرجل الرابع الذي كان داخل السيارة أصيب بجروح، وقد تم تقديم المساعدة الطبية له.وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية منذ الساعة 14:00 وحتى 17:00 بتوقيت .وأشارت إلى أن 11 طائرة مسيرة من أصل الـ 21 تم إسقاطها فوق مقاطعة بيلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.