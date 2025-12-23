روسيا: تأييد الضربات الإسرائيلية ضد إيران نفاق

وقال خلال جلسة لمجلس حول البرنامج النووي الإيراني، إن " اختارت طريق التصعيد العسكري ووجهت ضربات إلى الأراضي الإيرانية، بما في ذلك إلى مواقع نووية سلمية تشملها ضمانات ، وبعد أسبوع من ذلك انضمت إلى مغامرة الغربية".وتابع قائلا إن "تلك الأعمال لم تعرض للخطر أمن منطقة الشرق الأوسط بأسرها فحسب، بل وأطاحت عمليا بالفرص المتاحة لتحقيق الاتفاق".وأضاف أن "خطوات الترويكا الأوروبية الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أي وفرنسا وألمانيا، أصبحت في هذا السياق أقصى درجات النفاق، إذ أن تلك الدول خلافا لتصريحاتها السابقة حول عدم جواز الحل العسكري للمسائل الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، انقلبت على موقفها وأيدت الضربات ضد دولة ذات سيادة".وأكد نيبينزيا أيضا أن مساعي الغرب لإعادة تفعيل نظام العقوبات ضد لا معنى لها، مشيرا إلى أن "استعادة قرارات الصادرة في 2006 – 2015 لم تحدث، وانتهت فترة سريان القرار رقم 2231 يوم 18 أكتوبر، وتم إسقاط مسألة البرنامج النووي الإيراني عن جدول أعمال الدولي".يذكر أن إسرائيل وجهت في يونيو الماضي سلسلة ضربات إلى المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ودعمتها لقصف موقع "فوردو" في إيران.