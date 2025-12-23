واشنطن تتهم نظام فنزويلا: يشكل تهديدا لأمننا

وقال والتز خلال اجتماع لمجلس خُصص لمناقشة الوضع في فنزويلا: "تشكل أفعال وسياسات النظام غير الشرعي (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) تهديدا استثنائيا للسلام والاستقرار في نصف الكرة الأرضية، وكذلك لأمن ".وأضاف أن بلاده "ستفرض وتطبق العقوبات بأقصى حد لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل 'كارتيل الشمس'"، وهي تسمية تطلقها على جهاز يُزعم أنه تابع للدولة متورط في تهريب .وسبق أن رفضت بشكل قاطع نية الولايات المتحدة إعلان "كارتيل الشمس" منظمة إرهابية، مؤكدة أن هذه البنية "غير موجودة"، ووصفت هذه الخطوة بأنها محاولة لـ"تبرير غزو فنزويلا".جاء هذا النفي في سياق تصاعد التوتر في منطقة البحر ، حيث تقوم الولايات المتحدة بحشد عسكري كبير وتوجه اتهامات للحكومة الفنزويلية.ونشرت في المنطقة مجموعة قوات بقيادة حاملة الطائرات " فورد"، وغواصة نووية، مع أكثر من 16 ألف جندي، ونفذت ضربات، ومنذ سبتمبر أعلنت القوات الأمريكية إغراق ما لا يقل عن 20 قاربا سريعا في المياه الدولية قبالة سواحل الجنوبية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، وصفتهم بأنهم مهربو مخدرات.