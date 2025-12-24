كشف سبب تحطم الطائرة الليبية المنكوبة في انقرة

وكان التركي أعلن أن الطائرة من طراز "فالكون 50".وأكد الوزير فقدان الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من متجهة إلى ، ليتبين لاحقا تحطمها.وحسب رئيس في الرئاسة التركية الدين دوران، فإن الطائرة طلبت الهبوط اضطراريا بسبب "عطل كهربائي".وقال دوران على منصة "إكس": "أبلغت طائرة خاصة تقل الحداد و4 من مرافقيه و3 من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري".وقتل الحداد في الحادث، مع مرافقيه رئيس أركان الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري القطيوي، ومستشار محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس .و"فالكون 50" طائرة فرنسية متوسطة الحجم ذات مدى طيران طويل، وتتميز بتصميم ثلاثي المحركات وأجنحة أكثر تطورا.وحلقت أول طائرة "فالكون 50" في 1976، وحصلت على شهادة صلاحية الطيران الفرنسية في فبراير 1979، تلتها شهادة الأميركية في 7 مارس 1979.وتم تحديث "فالكون 50" لاحقا إلى "فالكون 50 إي إكس"، وحلقت أول نسخة منها عام 1996، بينما تم تسليم آخر طائرة من هذا الطراز عام 2008.