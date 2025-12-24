تركيا تعثر على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة الليبية المنكوبة

وقالت الوزارة في بيان لها، "عثرنا على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بطائرة الليبي في موقع الحطام بأنقرة".وأضافت التركية: "تتواصل أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في موقع حطام الطائرة بمشاركة 408 عناصر و103 آليات برية و7 طائرات".كما أعلنت وزارة الداخلية التركية وصول بعثة ليبية مكونة من 22 شخصا إلى موقع حطام الطائرة.كما أكدت الوزارة مقتل جميع ركاب طائرة رئيس الأركان في حكومة الوحدة وعددهم 8.