الرئيس اللبناني يؤكد متانة العلاقات بين بغداد وبيروت ويشيد بدعم العراق لإعمار لبنان

وخلال لقائه الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في قصر بعبدا، اعتبر الرئيس عون أن "المبادرة التي أعلنها العراقي خلال التي انعقدت في في أيار الماضي، بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لإعادة الإعمار في ، شكّلت نقطة انطلاق لمساعدات عربية ودولية لإعادة بناء ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان".وأكد أن "عودة سكان الجنوب إلى بلداتهم وقراهم تشكل أولوية للبنان للحفاظ على كرامتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة حتى اليوم".وشكر الرئيس عون رئيس الوزراء العراقي على مواقفه الداعمة للبنان، وحمّل الموفد الشخصي تحياته وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح، كما شكر من خلاله الشعب العراقي الشقيق على وقوفه إلى جانب اللبنانيين في مختلف الظروف التي مرّ بها لبنان.وفي مستهل الاجتماع، نقل الموفد الشخصي لرئيس الوزراء العراقي حسان تحيات رئيس الوزراء محمد ، مؤكدا استمرار الدعم العراقي للبنان وتأمين كافة الاحتياجات من مساعدات.وأوضح أن زيارته تهدف إلى اطلاع رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين على التزامات تجاه لبنان، ولا سيما تلك التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال قمة بغداد في أيار الماضي لدعم إعادة إعمار لبنان.وأضاف العوادي أنه تقرر فتح مكتب في في لمتابعة تنفيذ هذه المساعدات من خلال تنظيم العلاقة مع ومؤسساتها، وتحديد الأولويات بما يعكس حرص على تعزيز الاستقرار وتشجيع سكان الجنوب على البقاء في أرضهم.وشدد السيد العوادي على أن العلاقات بين لبنان والعراق لا تحددها الحكومات المتعاقبة فحسب، بل هي تعبير عن رغبة الشعبين اللبناني والعراقي في ترسيخ روابط الأخوة والتعاون بينهما.وافتتح في السفارة العراقية بالعاصمة بيروت، اليوم الأربعاء (24 كانون الأول 2025) مكتبًا خاصًا لمتابعة تنفيذ مساهمة جمهورية العراق في مشاريع إعادة إعمار لبنان.