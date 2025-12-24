الاتحاد الأوروبي يدعم متضرري الفيضانات في العراق بـ100 ألف يورو

وذكر الاتحاد في بيان، أن "هذا التمويل الأوروبي سيسهم في دعم جمعية لتقديم مساعدات طارئة تشتد الحاجة إليها، تشمل مواد أساسية للأسر، ومساعدات غذائية، ومستلزمات شتوية، ومواد للنظافة الشخصية، ودعماً نقدياً، إضافة إلى خدمات صحية أساسية وخدمات المياه".وتابع البيان أن "أكثر من 16 ألف شخص سيستفيدون بشكل مباشر من هذه المساعدات الإنسانية، بعد أن تضررت منازلهم وسبل عيشهم وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية نتيجة الفيضانات".