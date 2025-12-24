هدم مقبرة أحمد شوقي

واعتبر نشطاء أن "هدم المقبرة يعد مساسا بأثر تاريخي يكاد يمتد لمئة عام"، فقد توفي عام 1932، فضلا عن القيمة الأدبية والرمزية للمقبرة"، على حد تعبير البعض.وأكدت مصادر رسمية أن "رفات شوقي تم نقله إلى مجمع (مقابر الخالدين) في منطقة الفسطاط بجوار ، التي تضم مقابر رموز البلاد التاريخية في كل المجالات".وأوضحت المصادر، بحسب تقارير صحفية محلية، أنه "جرى نقل متعلقات شوقي كافة إلى مقرها الجديد، قبل البدء في أعمال هدم المقبرة القديمة"، مؤكدة أن "الموقع الجاري هدمه حالياً خالٍ تماماً ولا يضم أي رفات أو متعلقات".وأضافت أن "نقل الرفات تم وفق الإجراءات القانونية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يليق بالقيمة التاريخية والثقافية لأمير الشعراء"، مشددة على أن "أعمال الهدم لن تبدأ إلا بعد التأكد الكامل من خلو المقبرة من أي محتويات".وتابعت أن "محافظة القاهرة تتعامل مع ملف مقابر الشخصيات العامة والرموز الوطنية بمنتهى الدقة والاحترام"، نافيةً صحة ما تم تداوله بشأن هدم مقبرة وبداخلها رفاته.