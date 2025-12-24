تركيا تعلن العثور على جثث طائرة رئيس الأركان الليبي

وقال التركي خلال مؤتمر صحفي عقده من موقع تحطم طائرة الليبي: "تم العثور على جثث الضحايا، ونقلهم للطب العدلي لإجراء الإجراءات الرسمية اللازمة والاعتيادية.. ونتقدم بالتعازي للجانب الليبي ولعائلات الضحايا".وأضاف: "أرسلت ليبيا طاقما مكونا من نحو 29 شخصاً، للمشاركة في التحقيقات حول حادثة تحطم الطائرة".ولفت الوزير إلى أن "تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة الساعة 3:20 فجراً، كما تم العثور على جهاز التسجيل في الطائرة، ويتمّ الآن فحصها".وأكد أنه يتم إجراء تحقيقات شاملة حول الحادث تأخذ بالاعتبار كل شيء، مضيفا: "سنواصل إجراءاتنا وتحقيقاتنا بطريقة شفافة وواضحة وسيتمّ الإعلان عن كل ما نتوصل إليه بالتحقيقات للجمهور".وتوفي الحداد ومرافقوه رئيس أركان الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري القطيوي، ومستشار الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس إثر تحطم طائرتهم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة التركية.