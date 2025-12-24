وزير إسرائيلي: لن نسمح بأي تهديد إيراني

وقال كاتس في بيان له: "نتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالتحركات الصاروخية الإيرانية، ولن نسمح بوجود أي تهديد".وأضاف، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع : "ما حدث قبل السابع من أكتوبر 2023 لن يتكرر أبدا".كما شدد كاتس على التمسك بالوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة السورية، قائلا: "القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جبل الشيخ عند الحدودي بين وإسرائيل وسوريا".