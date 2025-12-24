طهران تدعو واشنطن إلى عدم خداع العالم بكلمات

ويوم الثلاثاء الماضي، صرحت أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بأن مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع ، ودعت إلى قبول "يد الدبلوماسية".وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي X: "مد يد الدبلوماسية لا يعني إرسال القاذفات ثم الإشادة بفشلها باعتباره نجاحا. بدلا من خداع العالم، جربوا الدبلوماسية الحقيقية والصادقة".في ليلة 13 يونيو، شنت عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، واستهدفت الغارات الجوية والتخريبية منشآت نووية وتم اغتيال وقتل قادة عسكريين وعلماء نووية بارزين وقصف قواعد جوية.ونفت إيران الاتهامات وردّت بهجمات مماثلة وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى ذلك، حيث شنت هجوماً منفردا على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو، وفي مساء يوم 23 يونيو، شنت إيران ضربات صاروخية على قاعدة العديد التابعة للولايات المتحدة في ، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر من ذلك.