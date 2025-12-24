روسيا تعلن صد هجوم أوكراني بالمسيرات نحو موسكو

وكتب ، ، على تطبيق " ": "تم صد هجوم طائرتين بدون كانتا في طريقهما إلى موسكو".وأضاف أن "8 طائرات مسيرة أوكرانية أخرى اعترضتها الدفاعات الجوية المناوبة كانت متجهة نحو العاصمة".وأشار إلى أن فرق خدمات الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في العاصمة نتيجة هذا الحادث.