سوريا تعلن استهداف مجموعة متورطة باغتيالات وتفجيرات

أعلنت السوريية، الأربعاء، عن استهداف مجموعة متورطة باغتيالات وتفجير عبوات.

وقالت الداخلية السورية، "قوات الأمن والجيش استهدفت مجموعة إرهابية في ريف جبلة متورطة باغتيالات وتفجير عبوات ناسفة". وأضافت أن "المجموعة تابعة لسهيل الحسن القائد في النظام المخلوع"، مشيرة الى أنها "كانت تحضر لاستهداف احتفالات رأس السنة".

