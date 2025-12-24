​إيران تعلن توقيف سفينة محملة بالوقود المهرب

ونقلت وكالة إرنا عن القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني أنها "تمكنت نتيجة معلومات استخباراتية دقيقة من توقيف سفينة محملة بما يزيد عن 4 ملايين لتر من الوقود المهرب".ووفقا للوكالة، تم توقيف السفينة، وعلى متنها 16 من البحارة الأجانب، وهي على وشك مغادرة المياه الاقليمية الإيرانية.ووفقا لقيادة القوة البحرية، استطاعت سفنها من خلال رصدها المستدام والدقيق للقطع البحرية في مياه ، ان تكشف عن تحركات مشبوهة لإحدى السفن الضخمة والتي كانت محملة بالوقود، وتبين لاحقا أن هذه السفينة تسلمت ما يزيد عن 4 ملايين لتر من الوقود المهرب بواسطة زوارق اصغر حجما، وكانت على وشك تفريغ هذه الشحنة في سفن اكبر سعة خارج منطقة الخليج.وأشارت القيادة إلى أنه تم اعتقال كافة أفراد الطاقم، بينما كانوا بصدد تجهيز السفينة للخروج من المياه الإقليمية الإيرانية، لكن عبر التحرك السريع والحاسم لزوارق المنطقة الأولى التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، تم إيقافهم.