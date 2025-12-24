الأردن يعلن استهداف تجار أسلحة ومخدرات شمالي البلاد

وقالت ، "القوات المسلحة استهدفت تجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية للمملكة".

وأضافت "القوات المسلحة استهدفت مصانع تستخدمها جماعات التهريب نقاط انطلاق نحو الأراضي الأردنية".

الى ذلك قالت الإخبارية السورية، "الجيش يطلق قنابل مضيئة على الحدود بعد شنه غارات على مهربي بريف السويداء".