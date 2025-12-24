البيت الأبيض يصدر أمراً يخص فنزويلا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي، " أمر القوات العسكرية بالتركيز على فرض حصار على النفط الفنزويلي لمدة شهرين".

وأضاف "الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة في فنزويلا لكن التركيز الآن على الضغط الاقتصادي".

وكان مندوب الدائم لدى ، اتهم سلطات فنزويلا تحت قيادة الرئيس بتشكيل "تهديد استثنائي" لأمن والمنطقة.

ونشرت في المنطقة مجموعة قوات بقيادة حاملة الطائرات " فورد"، وغواصة نووية، مع أكثر من 16 ألف جندي، ونفذت ضربات، ومنذ سبتمبر أعلنت القوات الأمريكية إغراق ما لا يقل عن 20 قاربا سريعا في المياه الدولية قبالة سواحل الجنوبية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، وصفتهم بأنهم مهربو مخدرات.