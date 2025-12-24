غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأربعاء، محيط بلدة جنوبي .

​

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة جناتا جنوبي ".

من جانبه، قال مصدر أمني لبناني، "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جناتا جنوبي البلاد ما أدى لتدميرها ووقوع إصابات".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا عنصرا من في منطقة جناتا ".