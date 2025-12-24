الداخلية السورية تعلن اعتقال زعيم داعش في دمشق

أعلنت السورية، عن اعتقال زعيم تنظيم في العاصمة دمشق.

وقالت الداخلية السورية، "القبض على زعيم تنظيم بدمشق في عملية أمنية بالتعاون مع ".

وكانت السورية، أعلنت الأربعاء، أن قوات الأمن والجيش استهدفت مجموعة في ريف جبلة متورطة باغتيالات وتفجير عبوات ناسفة.



وأضافت أن "المجموعة تابعة لسهيل الحسن القائد في النظام المخلوع"، مشيرة الى أنها "كانت تحضر لاستهداف احتفالات رأس السنة".