البطريركية الكلدانية تصدر توضيحا بعد حديث ساكو عن "التطبيع"

وقالت البطريركية، "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات غبطة في موعظته أثناء القداس الاحتفالي".

وأضافت "البطريرك أكد أن الكل يجب أن يطبع مع وليس مع بلد غيره، لأن ابراهيم عراقي والعراق بلد الديانات والعديد من الانبياء".



وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم اعتبر، الأربعاء، أن التطبيع يجب أن يكون في العراق، عازيا ذلك لأنه بلد الانبياء، فيما وجه رسالة الى الحكومة الجديدة بهذا الشأن.



وحضر ، مساء الأربعاء، قداسين أقيما بمناسبة أعياد الميلاد في كنيستي سيدة النجاة ومار يوسف ، وأعلن عن تسمية (شارع الكلدان) على الشارع الذي يضم مقر البطرياركية للكلدان الكاثوليك في العاصمة، وقال "كلمة التطبيع غير موجودة في القاموس العراقي".