البطريركية الكلدانية تصدر توضيحا بعد حديث ساكو عن "التطبيع"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
03:00 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551099-639022110802910595.jpeg
البطريركية الكلدانية تصدر توضيحا بعد حديث ساكو عن "التطبيع"
دوليات
2025-12-24 | 17:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
656 شوهد
أصدرت البطريركية الكلدانية، توضيحا بعد حديث بطريرك الكلدان في
العراق
والعالم
لويس ساكو
عن "التطبيع".
وقالت البطريركية، "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات غبطة
البطريرك ساكو
في موعظته أثناء القداس الاحتفالي".
وأضافت "البطريرك
ساكو
أكد أن الكل يجب أن يطبع مع
العراق
وليس مع بلد غيره، لأن ابراهيم عراقي والعراق بلد الديانات والعديد من الانبياء".
وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم
لويس ساكو
اعتبر، الأربعاء، أن التطبيع يجب أن يكون في العراق، عازيا ذلك لأنه بلد الانبياء، فيما وجه رسالة الى الحكومة الجديدة بهذا الشأن.
وحضر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، مساء الأربعاء، قداسين أقيما بمناسبة أعياد الميلاد في كنيستي سيدة النجاة ومار يوسف
وسط بغداد
، وأعلن عن تسمية (شارع الكلدان) على الشارع الذي يضم مقر البطرياركية للكلدان الكاثوليك في العاصمة، وقال "كلمة التطبيع غير موجودة في القاموس العراقي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ساكو يتحدث عن "التطبيع" ويوجه رسالة للحكومة الجديدة
12:20 | 2025-12-24
ساكو: الكنيسة الكلدانية ترفض أن يُمَثّل المسيحيين أشخاص مكشوفٌ فسادهم في الانتخابات
06:17 | 2025-10-09
الرشيد يوضح بعد حديث عن "الاستيلاء على أموال الزبائن"
07:08 | 2025-12-24
الأنواء ترد على "هواة الطقس" بعد حديث "المنخفض العميق"
07:27 | 2025-11-21
ساكو
التطبيع
محمد شياع السوداني
البطريرك ساكو
شياع السوداني
رئيس الوزراء
لويس ساكو
محمد شياع
وسط بغداد
السوداني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
محليات
29.66%
04:01 | 2025-12-23
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
04:01 | 2025-12-23
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
أخبار الطقس
28.06%
01:18 | 2025-12-24
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
01:18 | 2025-12-24
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
محليات
27.81%
07:02 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
07:02 | 2025-12-23
الحكم ينهي مباراة القاسم والكهرباء بعد ربع ساعة في "نجوم العراق".. ما القصة؟
رياضة
14.47%
08:48 | 2025-12-23
الحكم ينهي مباراة القاسم والكهرباء بعد ربع ساعة في "نجوم العراق".. ما القصة؟
08:48 | 2025-12-23
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
اخترنا لك
هكذا احتفل ترامب وزوجته بأعياد الميلاد (فيديو)
01:00 | 2025-12-25
إلقاء قنبلة مولوتوف على سيارة يهودي في ملبورن الاسترالية
00:49 | 2025-12-25
الداخلية السورية تعلن اعتقال زعيم داعش في دمشق
16:08 | 2025-12-24
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة جنوبي لبنان
15:58 | 2025-12-24
البيت الأبيض يصدر أمراً يخص فنزويلا
15:18 | 2025-12-24
الأردن يعلن استهداف تجار أسلحة ومخدرات شمالي البلاد
14:30 | 2025-12-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.