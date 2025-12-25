إلقاء قنبلة مولوتوف على سيارة يهودي في ملبورن الاسترالية

وأعلنت الشرطة أنها حددت شخصا محل اهتمام في إطار التحقيق بالحادثة التي وقعت في جنوب فجر يوم عيد الميلاد.ووصلت فرق الطوارئ إلى شارع بالاكلافا في منطقة سانت كيلدا إيست قرابة الساعة الثانية وخمسين دقيقة فجرا، حيث عثرت على المركبة مشتعلة بالنيران.وكانت المركبة غير مأهولة، ومثبتا على سطحها إعلان متحرك كتب عليه عبارة "Happy Chanukah!"، في إشارة إلى عيد الحانوكا، وهو عيد الأنوار اليهودي الذي يستمر أيام.ولم يتم تسجيل أي إصابات، غير أن سكان منزل مجاور جرى إخلاؤهم كإجراء احترازي.