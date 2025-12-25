تركيا: إحباط مخططات هجمات لداعش في رأس السنة – عاجل

وبحسب البيان الرسمي، شملت العملية مداهمة 124 عنوانا في إسطنبول بشكل متزامن، في إطار ملاحقة 137 مشتبها بهم صدرت بحقهم أوامر توقيف على خلفية ارتباطهم بالتنظيم ونشاطات إرهابية داخل وخارجها.وأسفرت العملية عن توقيف 115 مشتبها بهم، وضبط أسلحة نارية وذخيرة وعدد كبير من الوثائق التنظيمية، فيما تتواصل الجهود لتعقب باقي المطلوبين.