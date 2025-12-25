Alsumaria Tv
الأبراج
المزيد
الرئيس اللبناني: الأوضاع إيجابية وشبح الحرب ابتعد عن البلاد

دوليات

2025-12-25 | 03:57
الرئيس اللبناني: الأوضاع إيجابية وشبح الحرب ابتعد عن البلاد
115 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، أن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي: "أعايد جميع اللبنانيين، وإن شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة ودولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف".

وتابع: "أنا والرئيس بري والرئيس سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته".

وأضاف عون: "الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب" مشيرا الى ان ،"شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية إن شاء الله".
اخترنا لك
ضربة أمنية مزدوجة لفلول "داعش": مقتل "والي حوران" والقبض على "والي دمشق"
05:07 | 2025-12-25
سفير العراق الجديد يباشر مهامه في موسكو.. من هو "عبد الكريم هاشم"؟
05:00 | 2025-12-25
معارض طالبان.. تفاصيل اغتيال قائد أمني سابق في طهران
04:31 | 2025-12-25
تركيا: إحباط مخططات هجمات لداعش في رأس السنة – عاجل
03:15 | 2025-12-25
العدل الأميركية تكشف: مليون وثيقة إضافية قد تكون مرتبطة بإبستين
02:32 | 2025-12-25
هكذا احتفل ترامب وزوجته بأعياد الميلاد (فيديو)
01:00 | 2025-12-25

