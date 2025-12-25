الرئيس اللبناني: الأوضاع إيجابية وشبح الحرب ابتعد عن البلاد

وذكرت عن قوله بعد لقائه البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس : "أعايد جميع اللبنانيين، وإن شاء الله العام المقبل نشهد ولادة الجديد ودولة المحاسبة ودولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف".وتابع: "أنا والرئيس بري والرئيس سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته".وأضاف عون: "الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب" مشيرا الى ان ،"شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية إن شاء الله".