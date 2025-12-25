معارض طالبان.. تفاصيل اغتيال قائد أمني سابق في طهران

وذكرت راديو ، القسم الأفغاني من إذاعة أوروبا الحرة، أنّ سريع كان من الوجوه المعارضة لحركة ، وقد توجّه إلى عقب عودة الحركة إلى السلطة في ، حيث واصل نشاطه المناهض لطالبان من هناك.وأكدت مصادر مقرّبة من سريع ومن جبهة الأفغانية مقتله في ، مشيرةً إلى أنّ أحد مرافقيه قُتل في الحادث ذاته، فيما أُصيب شخص آخر بجروح.واتهم بعض أعضاء الوطنية الأفغانية حكومة طالبان بالوقوف وراء عملية الاغتيال، غير أنّ حكومة طالبان والسلطات الإيرانية لم تُدلِيا بأي تعليق رسمي.وبحسب راديو آزادي، يُعدّ هذا الحادث ثاني عملية اغتيال تطال شخصية معارضة لطالبان في إيران خلال الأشهر القليلة الماضية. فقبل أربعة أشهر، قُتل معروف غلامي، وهو شخصية أخرى من معارضي طالبان، برصاص مسلّحين في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.