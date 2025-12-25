الصفحة الرئيسية
معارض طالبان.. تفاصيل اغتيال قائد أمني سابق في طهران
دوليات
2025-12-25 | 04:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
اغتيل إكرام الدين سريع، القائد السابق لشرطة ولايتي تخار وبغلان في الحكومة الأفغانية السابقة، برصاص مسلّحين أمام مكتبه في
طهران
.
وذكرت راديو
آزادي
، القسم الأفغاني من إذاعة أوروبا الحرة، أنّ سريع كان من الوجوه المعارضة لحركة
طالبان
، وقد توجّه إلى
إيران
عقب عودة الحركة إلى السلطة في
أفغانستان
، حيث واصل نشاطه المناهض لطالبان من هناك.
وأكدت مصادر مقرّبة من سريع ومن جبهة
المقاومة الوطنية
الأفغانية مقتله في
طهران
، مشيرةً إلى أنّ أحد مرافقيه قُتل في الحادث ذاته، فيما أُصيب شخص آخر بجروح.
واتهم بعض أعضاء
جبهة المقاومة
الوطنية الأفغانية حكومة طالبان بالوقوف وراء عملية الاغتيال، غير أنّ حكومة طالبان والسلطات الإيرانية لم تُدلِيا بأي تعليق رسمي.
وبحسب راديو آزادي، يُعدّ هذا الحادث ثاني عملية اغتيال تطال شخصية معارضة لطالبان في إيران خلال الأشهر القليلة الماضية. فقبل أربعة أشهر، قُتل معروف غلامي، وهو شخصية أخرى من معارضي طالبان، برصاص مسلّحين في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
جريمة قتل في معارض البياع ببغداد
04:36 | 2025-12-20
تفاصيل اغتيال الطبطبائي
01:56 | 2025-11-29
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"
14:05 | 2025-11-25
الدليمي يكشف تفاصيل حول اغتيال صفاء المشهداني: "صراع سني - سني"
17:26 | 2025-10-18
اغتيال
قائد
طهران
المقاومة الوطنية
السومرية نيوز
جبهة المقاومة
سومرية نيوز
حركة طالبان
أفغانستان
السومرية
بان والس
