ضربة أمنية مزدوجة لفلول "داعش": مقتل "والي حوران" والقبض على "والي دمشق"

أعلنت السورية، عن مقتل "والي حوران" في تنظيم "داعش" الارهابي، المدعو محمد شحادة المكنى " شداد"، خلال عملية أمنية.





وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن "تحييد" الشخص المطلوب، الذي كان يشكل - وفقاً للبيان - خطراً مباشراً على أمن المنطقة وسلامتها.



وجاءت العملية استكمالاً لعملية أمنية سابقة في مدينة معضمية ، ضمن ما وصفته الوزارة بالجهود المتواصلة لملاحقة "فلول التنظيم الإرهابي".



وأكدت أن هذه العملية تبرهن على فاعلية التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين، وتستمر في إطار الضربات الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية.



وشددت على أن أجهزتها الأمنية ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، وماضية في أداء واجبها الوطني في ملاحقة كل من يمس أمن وسيادتها.



القبض على "والي دمشق"

وأعلنت وزارة الداخلية السورية ايضاً، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، القبض على متزعم تنظيم " " بدمشق في إحدى مدن ريف دمشق.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، "نفذت قوات وزارة الداخلية من خلال عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباري مكثف".

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، "نفذت قوات وزارة الداخلية من خلال عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباري مكثف".



وأسفرت العملية عن القبض على متزعم التنظيم في دمشق (والي دمشق) المدعو طه ، المكنى بـ"أبي عمر طبية"، إلى جانب عدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته.



وأكدت الوزارة أن "كل من تسوّل له نفسه الانخراط في مشروع الإرهاب، أو تقديم يد العون لتنظيم داعش، ستطولهم يد العدالة حيثما كانوا، ولن يكون لهم مأوى في أرض البلاد".



كما شدّدت الوزارة على أنها "ستواصل الضرب بيد من حديد حتى القضاء الكامل على فلول الإرهاب وأوكاره"، وفق تعبيرها.