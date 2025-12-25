بسبب تايوان.. عودة التوتر في العلاقات بين الصين واليابان

يعكس التوتر الصيني الياباني الأخير بشأن تايوان، وتصريحات رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي حول الدفاع عنها، توتراً كامناً في موازين القوى، لطالما كان سائداً، ولكنه كان يُدار حتى الآن وفقاً للأعراف التقليدية.



، أقرب جزر إلى تايوان، لا تبعد عنها سوى 110 كيلومترات، وهذا يعني أن الحصار المفروض على تايوان هو في جوهره حصار وتهديد لحقوق اليابان البحرية، ولن تكون تايوان الضحية الوحيدة في حال غزوها بالقوة، فاليابان تقع في مسار هذا الحصار مباشرة. وبالنسبة لليابان، فإن قضية تايوان ليست مجرد لعبة شطرنج جيوسياسية بعيدة أو طرفاً غير مباشر، بل هي تهديد مباشر وحاسم وفوري للأمن القومي.وإذا شنت هجومًا شاملًا على تايوان، فإن التحركات الاستباقية الرادعة التي لا مفر منها من جانب ستواجه ردودًا سريعة مماثلة من ، واليابان هدف طبيعي في مقدمة قائمة الضربات الرادعة والاستباقية.، أقرب جزر إلى تايوان، لا تبعد عنها سوى 110 كيلومترات، وهذا يعني أن الحصار المفروض على تايوان هو في جوهره حصار وتهديد لحقوق اليابان البحرية، ولن تكون تايوان الضحية الوحيدة في حال غزوها بالقوة، فاليابان تقع في مسار هذا الحصار مباشرة.

وتُعدّ القوات الأمريكية المتمركزة في أنحاء اليابان أساسية لأي رد أمريكي وفعالية في إحباط فتك الضربات الأولى التي قد تشنها بكين على تايوان. وبكين تدرك ذلك.

وأولت العقيدة العسكرية الصينية الأولوية لمعادلة اليابان، حيث يتطلب أي نجاح للقوات في تايوان تحييد التدخل العسكري الياباني واستهداف القواعد الأمريكية في اليابان. وبالتالي، في جميع الأحوال، ستُجرّ اليابان إلى الحرب إلى أجل غير مسمى، وهذه حقيقة واقعية لطالما تجرأ قليلون على التصريح بها علنًا وهنا يأتي دور تاكايتشي.

وكان بيان تاكايتشي مدروسًا استراتيجيًا ومناورة فعّالة في محاصرة بكين، فمن خلال إعلانها العلني عن رد اليابان المحتمل على أي طارئ في تايوان، وضعت بكين في موقف حرج.

ودفعت خطوة تاكايتشي واشنطن نحو مزيد من الوضوح، وزادت الضغط عليها لتقديم المزيد من الدعم ومراجعة مفهومها الخاص بالغموض الاستراتيجي تجاه تايوان.