السويد.. الشرطة تحقق باعتداء خطير في بلدة بودين

قالت الشرطة ، اليوم الخميس، إنها تحقق في حادث خطير وقع في بلدة بودين الشمالية.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنهم اتخذوا "عددا من الإجراءات التحقيقية"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأشارت صحيفة "أفتونبلادت" اليومية إلى أنها تلقت معلومات تفيد بوقوع جريمة عنيفة وأن الشرطة أطلقت النار على الجاني.

وأفادت الصحيفة نقلا عن السلطة المحلية بأن عددا من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وتقع بودين على بعد حوالي 80 كم (50 ميلا) جنوب الشمالية وهي مقر فوج المشاة التاسع عشر .