السعودية تشن غارات على اليمن

ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر ميدانية ومحلية، إن " السعودي نفذ ضربات جوية استهدفت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي في وادي نحب بمديرية غيل بن يمين، وهي المنطقة التي تشهد أعنف المواجهات مع مقاتلي حلف قبائل حضرموت وقوات حماية حضرموت".وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو قالوا إنه للغارات في حضرموت.بدوره أفاد موقع "26 سبتمبر نت" اليمين، نقلا عن مصادر محلية قولها إن "الغارات الجوية أدت لوقوع قتلى وجرحى في صفوف ما يسمى النخبة الحضرمية التابعة للمجلس الانتقالي خلال سيطرة الأخيرة على مواقع لحلف قبائل حضرموت".